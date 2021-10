Primera División : FC Barcelona weiter im Tief - Real an der Tabellenspitze

FC Barcelona weiter im Tief - Real an der Tabellenspitze

Barcelona Der FC Barcelona hat sich auch nach dem Rauswurf von Trainer Ronald Koeman nicht aus seiner sportlichen Krise befreien können.

Die Katalanen kamen am Samstagabend im Liga-Heimspiel nicht über ein 1:1 (0:0) gegen Deportivo Alaves hinaus und rangieren vorerst auf Tabellenplatz neun. Unter der Regie von Interimstrainer Sergi Barjuan ging Barça zwar durch ein herrliches Tor von Memphis Depay in der 49. Minute in Führung. Doch nur drei Minuten später glich Luis Rioja für die Gäste aus, Barcelonas Abwehr machte einmal mehr keine gute Figur.