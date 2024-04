Primera División FC Barcelona siegt dank Lewandowski-Hattrick

Allerdings musste Valencia nach der Roten Karte für Keeper Giorgi Mamardashvili (45.+4) die zweite Halbzeit mit einem Mann weniger bestreiten. In Überzahl dominierte der Gastgeber das Spiel. Lewandowski traf zweimal im Anschluss an Ecken von Gündogan, ehe er in der dritten Minute der Nachspielzeit per Freistoß erneut traf und den Hattrick perfekt macht.