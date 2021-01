Primera División : FC Barcelona müht sich bei Huesca - Bilbao entlässt Trainer

Der FC Barcelona hält dank des Sieges Anschluss an die Champions-League-Plätze. Foto: Alvaro Barrientos/AP/dpa

Huesca Der FC Barcelona ist weiter außer Form. Das Team um den sechsmaligen Weltfußballer Lionel Messi kam in der spanischen Primera División nur zu einem 1:0 (1:0) beim Tabellenletzten SD Huesca.

Frenkie de Jong verhinderte mit seinem Treffer in der 27. Minute auf Vorlage von Messi eine weitere Blamage für den kriselnden Abonnement-Meister vergangener Jahre.

Barça verbesserte sich durch den Erfolg auf den fünften Platz, hat aber bereits zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Atletico Madrid. Dank des in Barcelona ausgemusterten Luis Suarez gewann der Spitzenreiter bei Deportivo Alaves mit 2:1 (1:0). Der Stürmer aus Uruguay erzielte den Siegtreffer in der 90. Minute. Verfolger Real Madrid hatte bereits am Vortag mit 2:0 (1:0) gegen Celta Vigo gewonnen und hat zwei Punkte weniger als der Stadtrivale. Der Tabellendritte Real Sociedad San Sebastian kam nicht über ein 1:1 (0:1) gegen CA Osasuna hinaus.