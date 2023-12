Primera Division FC Barcelona lässt weitere Punkte: Remis in Valencia

Mit 35 Punkten verbesserten sich die Katalanen zwar vorbei am Atlético Madrid (34) auf Rang drei nach dessen 0:2-Niederlage bei Athletic Bilbao. Überraschungsspitzenreiter FC Girona (41) und Erzrivale Real Madrid (39) können ihren Vorsprung davor aber nun noch ausbauen. Girona empfängt am Montagabend Aufsteiger Deportivo Alaves (13.), Real am Sonntagabend den Tabellen-14. FC Villarreal.