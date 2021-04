Spanien : FC Barcelona gewinnt dank Messi Copa del Rey

Spieler des FC Barcelona jubeln mit der Trophäe. Foto: Angel Fernandez/AP/dpa

Sevilla Der FC Barcelona sich in Spanien den ersten Fußball-Titel der Saison geholt. Angeführt von Superstar Lionel Messi besiegte der Tabellendritte der Primera Division am Samstag in Sevilla im Finale der Copa del Rey Athletic Bilbao mit 4:0 (0:0).

Antoine Griezmann (60.), Frenkie de Jong (63.) und Messi (68./72.) mit einem Doppelpack stellten binnen zwölf Minuten den insgesamt 31. Erfolg in dem Pokalwettbewerb sicher.

Für Bilbao war es bereits die zweite Niederlage im Endspiel der Copa del Rey binnen zwei Wochen. Vor 14 Tagen hatte der Tabellenelfte das wegen der Corona-Pandemie verlegte Finale der Saison 2019/2020 mit 0:1 gegen Real Sociedad San Sebastian verloren.