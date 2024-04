Serie A Fan-Krawalle vor Hauptstadt-Derby in Rom

Nach ersten Ermittlungen gingen die Krawalle von etwa 200 Lazio-Fans aus, die sich auf eine Kneipe zubewegten, in der sich seit langer Zeit Roma-Anhänger versammeln. Bei Spielen der beiden römischen Vereine kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Die Feindschaft zwischen den Anhängern hat inzwischen Tradition. In der Tabelle stand AS Rom vor dem Spiel mit sechs Punkten Vorsprung vor Lazio auf Platz fünf.