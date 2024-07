Fußball Fan-Chaos bei Copa-Finale: „Hätte nie passieren dürfen“

Auf in den sozialen Medien veröffentlichten Videos waren vor allem kolumbianische Fans zu sehen, die über Sicherheitsgeländer in der Nähe des südwestlichen Eingangs sprangen und an Sicherheitskräften vorbeirannten. Im Hintergrund waren Schreie zu hören, Fans wurden dabei eingeklemmt. Gezeigt wurden zudem Szenen, wie Menschen in der drückenden Hitze Südfloridas medizinisch behandelt werden mussten und um Wasser baten. Einige versuchten offenbar durch Klettern in die Lüftungsanlagen in die Arena zu kommen.