Serie-A-Club : Falls Rangnick kommt: Bundesliga-Trio auf Milan-Wunschliste

Mailand Die drei Bundesliga-Profis Milot Rashica (Werder Bremen), Patrik Schick und Dayot Upamecano (beide RB Leipzig) stehen einem Medienbericht zufolge auf einer Wunschliste des italienischen Spitzenclubs AC Mailand.

Der neunmalige Europapokalsieger soll das Trio in dem Fall verpflichten wollen, dass Ralf Rangnick in der nächsten Saison neuer Trainer und Sportdirektor in Mailand wird. Das berichtete der italienische TV-Sender Sky Sport.