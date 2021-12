Kult-Trainer : „Express“: Dardai Favorit auf bei Ferencvaros

Trainer Pal Dardai wird mit Ferencvaros Budapest in Verbindung gebracht. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Budapest- Fußball-Trainer Pal Dardai soll einem Medienbericht zufolge Favorit auf die Nachfolge von Peter Stöger bei Ferencvaros Budapest sein.

Nach Informationen des „Express“ steht der vor knapp drei Wochen bei Bundesligist Hertha BSC als Chefcoach freigestellte 45-Jährige vor einem neuen Job beim ungarischen Rekordmeister. Der frühere Kölner Trainer Stöger hatte nach der fünften Niederlage in 15 Ligaspielen sowie einem enttäuschenden Auftritt in der Europa League zuletzt gehen müssen.

Dardai, der in der vergangenen Saison die Berliner vor dem Abstieg gerettet hatte, war am 29. November bei Hertha freigestellt worden. Für den Ungarn, der auch schon die ungarische Nationalmannschaft trainiert hatte, wäre es die erste Vereinsstation in seiner Heimat als Trainer. Sein Sohn Palko spielt seit Januar beim Ligakonkurrenten FC Fehérvar.