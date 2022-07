Transfers : Ex-Wolfsburger Weghorst wechselt zu Besiktas Istanbul

Wechselt in die Türkei zu Besiktas Istanbul: Wout Weghorst. Foto: John Walton/PA Wire/dpa

Istanbul Der ehemalige Wolfsburger Wout Weghorst wechselt zum türkischen Fußball-Erstligisten Besiktas Istanbul. Der Club teilte mit, dass der niederländische Stürmer für die kommende Saison 2022/23 auf Leihbasis vom Premier-League-Absteiger FC Burnley komme.

Der Verein aus Istanbul wird vom früheren Bremen- und Bayern-Profi Valerien Ismael trainiert. Bundesliga-Aufsteiger Werder trifft am 9. Juli in Innsbruck im Rahmen seines Trainingslagers in einem Testspiel auf Besiktas.