Nationalmannschaft Ex-Weltmeister Kohler: Magath wäre die Top-Lösung

Über den als Topkandidaten gehandelten Julian Nagelsmann sagte Kohler: „Langfristig muss man einfach sehen, inwieweit man ihn auch in die Ausbildung mit reinnehmen würde. Im Jugendbereich weiß er schon, wovon er spricht, weil er ja selbst einige Jahre im Jugendbereich gearbeitet hat. Das wäre ein ganz dickes Plus“, meinte Kohler. „Über Julian Nagelsmannn kann man sicherlich nachdenken.“ Seine Einschätzung könne man mit „alles old school, alles Quatsch“ abtun. „Aber ich zitiere hier Otto Rehhagel, der gesagt hat: Gut ist, wer gewinnt.“ Magath hat bereits mitgeteilt, dass er sich den Bundestrainer-Job zutraut. Magath war als Trainer zweimal mit dem FC Bayern und einmal mit dem VfL Wolfsburg Meister geworden. Zuletzt hatte er Mitte März 2022 den damaligen Bundesligisten Hertha BSC übernommen. Die Berliner konnte er in der Relegation vor dem Abstieg bewahren, anschließend verließ er den Verein.