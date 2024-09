Fußball Ex-Union-Coach Bjelica neuer Trainer bei Dinamo Zagreb

Beim Berliner Fußball-Bundesligisten wollte Bjelica in der zurückliegenden Saison in die Fußstapfen von Club-Legende Urs Fischer treten. Nach einem guten Start verlor der Kroate, der bei den Eisernen nie so richtig ankam und mit seiner spröden, manchmal schroffen Art ständig befremdete, allerdings den Rückhalt in der Mannschaft.