Transfermarkt : Ex-U21-Nationalspieler Kiomourtzoglou geht nach Schottland

Edinburgh Der frühere deutsche U21-Nationalspieler Orestis Kiomourtzoglou wechselt von Heracles Almelo aus der niederländischen Eredivisie in die schottische Premiership.

Wie der Fußball-Club Heart of Midlothian aus Edinburgh mitteilte, unterschrieb der 24 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler einen Dreijahresvertrag. Über die Ablösesumme wurde nichts mitgeteilt.

Kiomourtzoglou war 2019 von der SpVgg Unterhaching nach Almelo gegangen. Unter dem früheren U21-Bundestrainer Stefan Kuntz hatte er zwei Länderspiele für die Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) absolviert. Heart of Midlothian spielt international in der Conference League und trifft dort in der Gruppe A auf Istanbul Basaksehir, AC Florenz und FK Rigas Futbola Skola.