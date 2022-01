Ligue 1 : Ex-Schalker Kolasinac wechselt zu Marseille

Marseille Der ehemalige Schalke-Profi Sead Kolasinac spielt zukünftig für Olympique Marseille. Das gab der französische Fußball-Erstligist bekannt.

Der zuletzt beim FC Arsenal in London unter Vertrag stehende Linksverteidiger erhält laut Mitteilung einen Vertrag bis 2023. Kolasinac war in der Vorsaison an Schalke ausgeliehen und in 17 Spielen eingesetzt worden. Bei Arsenal kam der 28-Jährige zuletzt nur selten zu Einsätzen.