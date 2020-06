Corona-Krise : Ex-Schalker Höwedes hat Vertrag in Moskau aufgelöst

Ex-Schalker Höwedes hat Vertrag in Moskau aufgelöst

Moskau Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Benedikt Höwedes hat seinen Vertrag bei Lokomotive Moskau „in gegenseitigem Einvernehmen“ aufgelöst.

Das gab der Verein aus der russischen Hauptstadt bekannt. Der Weltmeister von 2014 habe sich „aus familiären Gründen“ entschieden, in Deutschland zu bleiben. Der Vertrag des 32 Jahre alte Abwehrspielers lief noch bis 2021.

Die Saison in Russland soll am 21. Juni nach der Corona-Pause fortgesetzt werden. In der Tabelle steht der Hauptstadt-Club mit neun Punkten Rückstand auf Spitzenreiter St. Petersburg auf Platz drei. Höwedes hatte den Umgang im russischen Fußball mit der Coronavirus-Pandemie kritisiert.