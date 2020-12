Angriff auf Schiedsrichter : Ex-Russland-Kapitän Schirokow zu Arbeitsstunden verurteilt

Wurde zu 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt: Roman Schirokow (am Boden). Foto: Maxim Shipenkov/EPA/dpa

Moskau Wegen seiner Attacke auf einen Schiedsrichter ist der Ex-Kapitän der russischen Fußball-Nationalmannschaft, Roman Schirokow, zu 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden.

Das entschied ein Gericht in der Hauptstadt Moskau der Agentur Interfax zufolge. Zudem muss der 39-Jährige umgerechnet 1100 Euro Strafe zahlen.

Die Richter sahen es demnach als erwiesen an, dass Schirokow im August bei einem Freundschaftsspiel in Moskau den Schiedsrichter zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte. Als dieser am Boden lag, trat der Sportler demnach auf den Unparteiischen ein.