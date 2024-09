Fußball Ex-Nationalspieler Schulz spielt nun in 2. türkischer Liga

Ende Februar hatte das Dortmunder Amtsgericht ein Körperverletzungsverfahren gegen Schulz vorläufig eingestellt. Ihm war vorgeworfen worden, im Jahr 2020 seine damalige Partnerin in drei Fällen körperlich misshandelt zu haben. Schulz' Verteidiger erklärte zu Beginn des Prozesses, dass es in der Beziehung durchaus zu Fehlverhaltensweisen seines Mandanten gekommen sei. Die in der Anklage geschilderten Übergriffe hätten in dieser Form jedoch nicht stattgefunden.