Premier League Ex-Bayern-Spieler Zirkzee rettet Manchester United Sieg

Der ehemalige Bayern-Profi Joshua Zirkzee hat Manchester United vor einer ersten Enttäuschung in der neuen Fußball-Saison der Premier League bewahrt. In seinem ersten Spiel für United erzielte der 23-jährige Niederländer in der 87. Minute das entscheidende Tor zum verdienten 1:0 (0:0) gegen den FC Fulham. Zuvor hatte der überragende Bernd Leno im Tor der Gäste eine frühere Führung von Manchester verhindert.