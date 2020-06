Transfermarkt : „Evening Standard“: Wechsel von Werner zu Chelsea fast fix

London Der FC Chelsea steht laut einem Medienbericht kurz davor, die Verpflichtung des deutschen Fußball-Nationalspielers Timo Werner von RB Leipzig abzuschließen.

Am Dienstag hatte die „Bild“ weiter vermeldet, der 24-Jährige werde bei einem Wechsel nicht mehr für RB Leipzig in der Champions League spielen. Laut britischen Medien will Werner nämlich keine Verletzung riskieren. Leizpig wollte sich auf dpa-Anfrage nicht zu der Thematik äußern. Ob der Stürmer bei einem Wechsel noch in dieser Saison in der Königsklasse für die Blues spielen könnte, ist fraglich.