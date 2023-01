Fußball : Estland: Wirbel um Treffen mit Russlands Nationalcoach

Tallinn Estnische Fußball-Nationalspieler haben sich mit Russlands Auswahlcoach getroffen. In dem EU-Land wird das wegen des russischen Krieges in der Ukraine nicht gern gesehen.

In Estland hat ein privates Treffen von mehreren ehemaligen und aktuellen estnischen Fußball-Nationalspielern mit dem russischen Nationaltrainer Waleri Karpin für Aufregung gesorgt.

Der Fan-Club des Nationalteams des baltischen EU-Landes verurteilte das Verhalten der Spieler, die auf einem Bild in sozialen Medien in geselliger Runde mit Karpin gezeigt wurden, als inakzeptabel. Als estnische Bürger und Vertreter der Nationalmannschaft hätten sie die moralische Pflicht, für dieselben Werte einzustehen, für die der estnische Staat und der Großteil Europas einstünden, kritisierte der Fan-Club in einer Stellungnahme.