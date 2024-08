Ex-Bundestrainer „Erste Weckruf“: Flick nach Barça-Pleite bereits unter Druck

Die Tore für die AS Monaco erzielten Lamine Camara (50. Minute), Ex-Bundesliga-Profi Breel Embolo (57.) und Christian Mawissa (86.). Während Torwart ter Stegen in der Startelf stand, wechselte Flick Mittelfeldspieler Gündogan erst zur Halbzeit ein. Nach einem Zusammenstoß musste der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft den Platz aber schon in der 68. Minute mit einer blutenden Wunde am Kopf wieder verlassen. Sein Einsatz am Samstag ist nach Medienberichten aber wohl nicht gefährdet.