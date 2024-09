Primera Division Erste Tore für Mbappé: Real Madrid gewinnt gegen Real Betis

Kylian Mbappé hat seine Torlos-Serie in der Primera División im vierten Spiel beendet. Der Stürmerstar aus Frankreich erzielte zum Abschluss des vierten Spieltages in der spanischen Fußball-Meisterschaft seine ersten beiden Treffer und führte Real Madrid damit zum 2:0 (0:0)-Heimerfolg über Real Betis Sevilla. Sein Premieren-Tor schoss Mbappé in der 67. Minute nach feiner Vorarbeit von Federico Valverde. Treffer Nummer zwei erzielte der 25-jährige Weltmeister von 2018 per Foulstrafstoß in der 75. Minute, nachdem Gäste-Torhüter Rui Silva zuvor Vinicius Junior zu Fall gebracht hatte.