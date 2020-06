Manchester City : Eric Garcia nach Kollision mit Keeper im Krankenhaus

Manchester Eric Garcia vom englischen Fußballmeister Manchester City ist nach seinem schweren Zusammenstoß mit Teamkollege Ederson zur Beobachtung im Krankenhaus.

„Wir sind natürlich besorgt um Eric“, sagte Coach Pep Guardiola. „Er ist bei Bewusstsein, aber er wird getestet, weil ein Treffer am Kopf immer so gefährlich ist. Ich denke, nach dem, was passiert ist, könnte er für ein oder zwei Nächte im Krankenhaus bleiben müssen.“