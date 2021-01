Transfermarkt : Erdogan-Sprecher begrüßt Mesut Özil in türkischer „Heimat“

Erdogan-Sprecher begrüßt Mesut Özil in türkischer „Heimat“

Istanbul Die Zeichen für einen Wechsel von Mesut Özil zu Fenerbahce Istanbul verdichten sich.

Der Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan begrüßte den Fußballprofi in der „Heimat“ und schrieb auf Twitter: „Willkommen in Deinem zu Hause, in Deiner Heimat.“ Erdogan-Sprecher Ibrahim Kalin kommentierte Tweets von Fenerbahce und Özil von Samstagabend.