Spieltagschaos in Italien : Entscheidung des Serie-A-Gerichts steht aus

Rom Nach dem coronabedingten Chaos-Spieltag in der italienischen Serie A stehen mögliche Konsequenzen für die Clubs der ausgefallenen Partien weiter aus.

Wie die italienische Fußball-Liga mitteilte, prüft das Sportgericht die vier betroffenen Spiele. Am 6. Januar wurden zum Rückrundenauftakt in der Serie A die Begegnungen Atalanta Bergamo gegen den FC Turin, FC Bologna gegen Inter Mailand, AC Florenz gegen Udinese Calcio und US Salernitana 1919 gegen den FC Venedig abgesagt. Grund dafür waren zahlreiche Corona-Fälle in den Teams, weswegen die örtlichen Gesundheitsbehörden Mannschaften teils unter Quarantäne gestellt hatten.