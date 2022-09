Premier League : Englischer Fußball startet wieder - drei Spiele verschoben

London Die englische Fußball-Premier-League wird den nach dem Tod von Queen Elizabeth II. unterbrochenen Spielbetrieb am Freitag wieder aufnehmen.

Einzelne Spielabsagen könnten aber dennoch erfolgen. Da nun „ein nationaler Polizeiplan in Kraft ist, werden die Liga und die Clubs weiterhin nach Kräften zusammenarbeiten, um alle Herausforderungen zu bewältigen, die in Bezug auf die Überwachung bestimmter Spiele auftreten können“, hieß es in der EFL-Mitteilung. Entscheidungen würden von „Fall zu Fall“ getroffen.