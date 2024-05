Premier League Englands Maguire: Videobeweis nur bei Abseits

Seit Einführung des VAR in der Premier League vor fünf Jahren gibt es in England ähnlich wie in der Bundesliga Kritik an der Technik. Am Mittwoch reichte Erstligist Wolverhampton Wanderers einen Antrag ein, dass die 20 Premier-League-Clubs über eine Abschaffung des VAR zur neuen Saison abstimmen sollen. Das soll bei der nächsten Sitzung im Juni geschehen. Der Ligaverband hatte sich als Reaktion auf den Wolves-Vorstoß für den Videobeweis ausgesprochen.