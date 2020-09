Nations League : England siegt nach turbulenter Schlussphase in Island

Berlin Die englische Fußball-Nationalmannschaft ist dank eines Sieges in letzter Minute erfolgreich in die Nations League gestartet.

England, Dritter des ersten Nations-League-Turniers 2019, war zu Beginn hoch überlegen und hatte in der Anfangsphase Pech, dass ein wohl reguläres Tor von Kapitän Harry Kane wegen Abseits zurückgepfiffen wurde (7.). In der Nations League gibt es in der Gruppenphase keinen Videobeweis. Doch mit zunehmender Spielzeit taten sich die Briten trotz rund 80 Prozent Ballbesitz schwer, Torchancen zu erspielen - bis Sterling in der Schlussminute den Siegtreffer erzielte.