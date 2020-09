Formel 1 und Serie A : Emilia Romagna erlaubt Zuschauer - Fans in Imola möglich

Imola Beim Formel-1-Rennen im italienischen Imola Anfang November könnten 13.147 Zuschauer dabei sein. Eine entsprechende Ausnahmegenehmigung unterschrieb der Präsident der Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, laut Nachrichtenagentur Ansa.

In der Serie A gilt die Ankündigung der Emilia Romagna bereits für die beiden Partien Parma Calcio gegen SSC Neapel und Sassuolo Calcio gegen Cagliari Calcio am Sonntag. Am Samstag zog Venetien nach und erlaubte ebenfalls 1000 Zuschauer im Freien und 700 in Hallen. Die Partie von Hellas Verona gegen AS Rom am Samstag sollte dennoch ohne Fans stattfinden, wie Ansa unter Berufung auf Clubkreise meldete.