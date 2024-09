Nations League EM-Euphorie verflogen: Rangnick mit Österreich unter Druck

Beim Turnier in Deutschland hatten sich die Österreicher mit dieser Spielweise noch sensationell in einer schweren Gruppe mit Frankreich und den Niederlanden durchgesetzt. In der Heimat brach eine lange nicht gesehene Euphorie los. Auch wenn das Achtelfinal-Aus gegen die Türkei dann wie ein Schlag war, glaubt Rangnick nicht an einen EM-Kater.