Fußball Elfenbeinküste siegt zum Afrika-Cup-Start

BVB-Profi Haller fehlte im Kader der Gastgeber, der Leverkusener Odilon Kossounou saß 90 Minuten auf der Bank. Seko Fofana hatte der Elfenbeinküste mit seinem frühen Treffer einen Traumstart in das Fußball-Kontinental-Turnier beschert (4. Minute), der in Stuttgart geborene Jean-Philippe Krasso erhöhte in der zweiten Halbzeit auf 2:0 (58.). Weitere Gegner der beiden Teams in der Gruppe A sind Nigeria und Äquatorialguinea.