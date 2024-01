Afrika-Cup Elfenbeinküste muss zittern - Ghana dramatisch raus

Ein Gruppendritter ist - zum Vorteil für die Elfenbeinküste - mit Ghana seit dem späten Abend sicher ausgeschieden. In Gruppe B erlebte der viermalige Afrikameister ein dramatisches Finale: Bis in die Nachspielzeit hinein führte Ghana nach zwei Elfmetertoren 2:0 gegen Mosambik, dann verkürzte Geny Catamo ebenfalls per Elfmeter auf 1:2, Reinildo glich kurz darauf für den Gruppenletzten sogar aus.