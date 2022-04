Serie A : Elf Clubs in Italien wegen falscher Finanzangaben angezeigt

Elf Clubs in Italien wegen falscher Finanzangaben angezeigt

Auch Juventus Turin soll in den Finanzberichten viel höhere Leistungsansprüche für Spieler verbucht haben, als zulässig war. Foto: Piero Cruciatti/LaPresse/AP/dpa

Rom Die Staatsanwaltschaft hat elf Vereine des italienischen Fußballverbandes (FIGC) wegen zu hoher Wertangaben im Zusammenhang mit ihren Spielern angezeigt.

Die Vereine, von denen fünf in der Serie A spielen, hätten in ihren Finanzberichten viel höhere Kapitalgewinne und Leistungsansprüche für Spieler verbucht, als nach geltenden Berechnungsregeln zulässig war, teilte die FIGC mit. Außerdem zeigte die Strafverfolgung nach eigenen Angaben 61 Verdächtige an, darunter Manager und Geschäftsführer der Vereine.