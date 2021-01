Serie A : Einen Tag vor Verfolgerduell: Milan gewinnt gegen FC Turin

Mailand Drei Tage nach der ersten Saisonniederlage im Spitzenspiel gegen Juventus Turin hat Tabellenführer AC Mailand wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert.

Im Topspiel des 17. Spieltages der Serie A treffen am Sonntag (12.30 Uhr) der Tabellendritte AS Rom (33) und der Tabellenzweite Inter (36) aufeinander. Juve (30) empfängt am Sonntag (20.45 Uhr) Sassuolo Calcio. In Mailand schossen Rafael Leao (25. Minute) und Franck Kessié (36./Foulelfmeter) den Sieg für die Gastgeber heraus.