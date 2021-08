Eredivisie : Eindhoven startet mit Sieg in Saison

Almelo Mit dem zur Pause eingewechselten Ex-Weltmeister Mario Götze hat die PSV Eindhoven einen siegreichen Saisonstart in der Eredivisie hingelegt.

Am Mittwoch steht für das Götze-Team das Hinspiel im Qualifikationsfinale zur europäischen Königsklasse gegen Benfica Lissabon an. Das Playoff-Rückspiel findet am 24. August statt. Die Sieger erreichen die Gruppenphase der Champions League; die Verlierer werden in der Gruppenphase der Europa League antreten.