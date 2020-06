Fußball in England : Ein weiterer positiver Corona-Test in der Premier League

Auch in der Premier League soll der Ball bald wieder rollen. Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa

Berlin Vom 17. Juni an soll in der englischen Premier League wieder gekickt werden. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp will die Zeit bis dahin intensiv nutzen - trotz der organisatorischen Herausforderungen.

Die fünfte Runde der Corona-Tests in der englischen Premier-League hat ein positives Ergebnis gebracht. Das teilte die Liga mit.

Insgesamt wurden bei den Kontrollen am 1. und 2. Juni 1197 Spieler und Clubmitarbeiter auf Covid-19 getestet. Die Person, die positiv getestet und namentlich nicht genannt wurde, geht nun für einen Zeitraum von sieben Tagen in eine Quarantäne.

Wenig später teilten die Tottenham Hotspur mit, dass ein Mitarbeiter positiv getestet worden sei, der jedoch keinerlei Symptome beklage.