Primera Division : Druck zu groß: Barça trennt sich von Trainer Koeman

Barcelona Drei Tage nach dem 1:2 im Clásico verliert der FC Barcelona auch das Spiel bei Rayo Vallecano - und beendet danach das Kapitel Ronald Koeman. Einen Trainer-Nachfolger gibt es noch nicht.

In seiner Premierensaison sprang immerhin noch Rang drei in La Liga heraus. Im Jahr darauf, dem ersten nach dem Abschied von Superstar Lionel Messi, läuft es dagegen überhaupt nicht für die Katalanen: Der FC Barcelona liegt nach zehn Spielen als Neunter im Tabellen-Mittelfeld fernab der Champions-League-Plätze. In der Königsklasse droht in der Gruppe mit dem FC Bayern München das frühe Aus bereits vor der K.o.-Phase.