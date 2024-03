Primeira Liga Druck auf Schmidt steigt: Debakel mit Benfica beim FC Porto

Trainer Roger Schmidt gerät nach einer heftigen Niederlage mit Benfica Lissabon in Portugal schwer unter Druck. Im Clássico beim FC Porto verlor Benfica mit 0:5 (0:2). Nach der zweiten Pflichtspielniederlage in Serie musste Benfica die Tabellenführung an Stadtrivale Sporting Lissabon abgeben.