Ex-Chelsea-Star : Drogba will Fußball-Präsident in seiner Heimat werden

Drogba will Fußball-Präsident in seiner Heimat werden

Will Fußballpräsident in seiner Heimat werden: Ex-Chelsea-Star Didier Drogba. Foto: Facundo Arrizabalaga/EPA FILE/dpa

Berlin Der frühere Weltklassestürmer Didier Drogba will Fußballpräsident in seiner Heimat Elfenbeinküste werden.

„Der Mann hat drei Richter: Gott, sein Gewissen und das Volk. Wir sind nie allein. Danke für die Unterstützung“, schrieb der 42-Jährige am Sonntagabend auf Twitter an seine Fans gerichtet. Neben Drogba gehen bei der Wahl am 5. September noch Koffi Kouakou Paul, Sory Diabaté und Idriss Diallo ins Rennen, wie der Verband mitteilte.