Fußball Draxler verteidigt weiter Katar-Wechsel

Sportlich hätte Draxler beim französischen Meister in dieser Saison keine Rolle mehr gespielt. „Die Alternative bei PSG wäre ein Jahr komplett ohne jegliche Perspektive gewesen, was ich unbedingt vermeiden wollte.“ Bereits in der vergangenen Saison war Draxler verliehen worden, hatte aber auch bei Benfica Lissabon unter Trainer Roger Schmidt nicht zu alter Stärke gefunden.