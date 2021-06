Testspiel : Deutschland-Gegner Portugal spielt 0:0 gegen Spanien

Berlin Titelverteidiger und Deutschland-Gegner Portugal hat sich in seinem vorletzten Test vor der Fußball-Europameisterschaft von Spanien unentschieden getrennt.

Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo kam in Madrid zu einem leistungsgerechten 0:0 gegen den EM-Mitfavoriten. Portugal hatte kurz vor dem Abpfiff noch Glück, als Alvaro Morata in der Nachspielzeit die Latte traf. Sowohl Portugals Trainer Fernando Santos als auch sein spanischer Kollege Luiz Enrique nutzten die Partie zum Testen und wechselten ihre Mannschaften kräftig durch.

Bei der EM treffen die deutsche Mannschaft und die Portugiesen in der Gruppe F am 19. Juni in München aufeinander. Weitere Gruppengegner sind Weltmeister Frankreich und Ungarn.