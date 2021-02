FC Nitra : Deutsche Investoren wollen Slowakei-Club in Europacup führen

Bratislava Die deutschen Investoren beim FC Nitra wollen den slowakischen Fußball-Erstligisten mittelfristig in den Europapokal führen.

Hammer will in Nitra künftig statt auf deutsche Importe auf Talente aus dem eigenen Nachwuchs setzen. Als Vorbild nennt er dabei den niederländischen Top-Club Ajax Amsterdam, der regelmäßig hohe Transfererlöse mit selbst ausgebildeten Spielern erzielt. „Das Ziel ist es, in fünf Jahren ein Mini-Ajax in Osteuropa aufzubauen“, sagte Hammer.