Primera Division : Dembélé deutet Verbleib bei Barça an: „Fühle mich wohl“

Dembélé deutet Verbleib bei Barça an: „Fühle mich wohl“

Barcelona Der frühere Dortmunder Bundesligaprofi Ousmane Dembélé hat nur elf Tage vor dem Auslaufen seines Vertrages beim FC Barcelona einen Verbleib in der katalanischen Metropole angedeutet.

Die spanische Fachzeitung „AS“ und andere Medien veröffentlichten ein Video, in dem Dembélé einem Fan durch das geöffnete Autofenster sagt, er fühle sich wohl in Barcelona und wolle beim spanischen Fußball-Club bleiben. „Ein weiteres Kapitel in der Seifenoper um Dembélé“, schrieben „AS“ und das Konkurrenzblatt „Sport“ unisono.