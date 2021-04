Premier League : Debakel für Chelsea - Liverpool rückt an Tuchel heran

Debakel für Chelsea - Liverpool rückt an Tuchel heran

Thomas Tuchel, Trainer von FC Chelsea, fasst sich während des Spiels an den Kopf. Foto: David Klein/CSM via ZUMA Wire/dpa

London Die Meisterschaft in England ist so gut wie entschieden. Aber der Kampf um die Champions-League-Plätze bleibt spannend. Chelsea kassiert einen heftigen Dämpfer, der FC Liverpool siegt.

Seine erste Niederlage mit dem FC Chelsea geriet für Thomas Tuchel zum Alptraum. Während der 2:5-Klatsche gegen West Bromwich Albion griff sich der Chelsea-Coach am Spielfeldrand mehrfach fassungslos an die Stirn.

„Es ist wichtig, dass wir das verdauen“, sagte Tuchel am Samstag nach dem Abpfiff, „denn es ist eine Menge zu verdauen“. Die Heimpleite war ein harter Rückschlag im Kampf um einen Champions-League-Platz. Plötzlich sitzt Tuchel sein deutscher Trainerkollege Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool wieder im Nacken. Beim 3:0-Auswärtssieg gegen Arsenal präsentierte sich der noch amtierende Meister nach langer Zeit wieder in Bestverfassung.

Der FC Chelsea war gegen West Brom eine knappe halbe Stunde lang das überlegene Team und ging durch den Ex-Dortmunder Christian Pulisic (27. Minute) verdient in Führung. Doch als Thiago Silva zwei Minuten später Gelb-Rot sah, gerieten die Blues mit Nationalspieler Timo Werner in der Sturmspitze völlig aus dem Konzept.

Zuvor war Chelsea in 14 Spielen unter Tuchel unbesiegt. „Wenn wir auf dieses Spiel in vier Wochen zurückblicken, können wir es hoffentlich einen Weckruf nennen“, sagte der 47-Jährige, der gerade zum „Trainer des Monats“ der Premier League gekürt wurde, „denn das würde bedeuten, dass wir wirklich aufgewacht sind und eine neue Serie gestartet haben.“ Zunächst geht es am Mittwoch im Viertelfinalhinspiel der Königsklasse gegen den FC Porto.