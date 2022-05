Premier League : De Bruyne trifft viermal für Man City - Chelsea mit Sieg

Leeds Titelverteidiger Manchester City hat mit einem Kantersieg bei den Wolverhampton Wanderers in der Premier League seinen Drei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Liverpool gewahrt.

Der frühere Wolfsburger De Bruyne brachte Man City in der ersten Hälfte mit seinem Dreierpack (7. Minute/16./24.) in Führung. Der zwischenzeitliche Ausgleich von Leander Dendoncker (11.) sorgte bei den Gastgebern nur kurz für Hoffnung. De Bruyne traf in der 60. Minute erneut für City, den Endstand besorgte Raheem Sterling (84.). Zwei Spieltage vor dem Saisonende haben die Cityzens auch eine deutlich bessere Tordifferenz (72) als Liverpool (65).