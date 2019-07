Turnier in Ägypten : Das Achtelfinale beim Afrika-Cup ist komplett

Kairo Ghanas Fußball-Nationalmannschaft hat sich beim Afrika-Cup für das Achtelfinale qualifiziert. Die Black Stars setzten sich am Dienstag mit 2:0 (0:0) gegen Guinea-Bissau durch und sicherten sich damit den Sieg in der Gruppe F. Als Gruppenzweiter steht Kamerun nach einem 0:0 gegen Benin ebenfalls in der Runde der besten 16. Auch für die Westafrikaner ist das Turnier noch nicht vorbei: Durch das Remis zählt Benin zu den vier besten Gruppendritten der Vorrunde und kommt weiter.

