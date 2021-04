Reaktionen : Darmstadt, Wrexham, Mourinho: Nein danke zur Super League

Berlin Spott und Humor, Wut und Sarkasmus: Das umstrittene Milliarden-Projekt der europäischen Fußball-Schwergewichte hat keineswegs nur seriöse Kommentare ausgelöst.

„Trotz unserer beiden 4:0-Siege in der vorigen Woche können wir bestätigen, dass wir keine Mitgliedschaft in der neu vorgestellten europäischen Super League anstreben“, postete der walisische AFC Wrexham, der in der fünften englischen Liga mitspielt. Der Verein ist gerade erst von den Hollywoodstars Ryan Reynolds and Rob McElhenney übernommen worden. Die Hintergründe der schnöden Abfuhr blieben freilich im Dunkeln. „Der Club wird keinen weiteren Kommentar abgeben“, hieß es am Ende des Statements.