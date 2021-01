Serie A : Dank Ronaldo: Juventus Turin schießt sich für Topspiel ein

Turin Juventus Turin hat sich dank seines Superstars Cristiano Ronaldo mit einem Sieg auf das Topspiel der italienischen Fußball-Meisterschaft gegen Spitzenreiter AC Mailand eingestimmt.

Mit seinen Treffern in der 31. und 70. Minute sowie einem Traumpass auf Federico Chiesa zu dessen Tor in der 49. Minute ebnete der Portugiese dem Titelverteidiger den Weg zum 4:1 (1:0) gegen Udinese Calcio. Den vierten Treffer markierte Paulo Dybala in der Nachspielzeit. Am Mittwoch (20.45 Uhr) muss der Tabellenfünfte dann in Mailand antreten.