Prozess in Barcelona Dani Alves bestreitet vor Gericht sexuelle Aggression

„Sie hat mir nicht gesagt, dass sie nicht wollte“, sagte der 40 Jahre alte Brasilianer zum Abschluss des dritten und letzten Verhandlungstages vor dem Landgericht in Barcelona. „Wir haben es beide genossen“, sagte Alves. Die damals 23-Jährige wirft Alves vor, sie am 30. Dezember 2022 in einem Nachtclub in Barcelona zum Sex gezwungen zu haben. Am 20. Januar war Alves bei einem Besuch in Katalonien verhaftet worden.