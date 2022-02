Premier League : Däne Eriksen kehrt zurück: „Großer Tag für Christian“

London Der dänische Fußballprofi Christian Eriksen steht vor seinem Comeback in der englischen Premier League.

Achteinhalb Monate nach seinem dramatischen Zusammenbruch bei der Europameisterschaft soll der 30-Jährige am 26. Februar für seinen neuen Club FC Brentford erstmals in einem Pflichtspiel auflaufen.

Der 109-malige dänische Nationalspieler Eriksen, der auch die Rückkehr in die Auswahl und eine Teilnahme an der WM in Katar anstrebt, war am letzten Tag der Transferperiode in die Premier League zurückgekehrt. Eriksen hatte sich bei Aufsteiger Brentford zuvor umfassenden medizinischen Untersuchungen unterziehen müssen.